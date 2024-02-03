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Bursa'da Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 75 Şahıs Yakalandı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması için huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 5 şahıs gözaltına alınırken, toplamda 9 bin 675 şahıs sorgulandı. Operasyonda 3 gram metamfetamin, 11 adet tabanca mermisi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 356 personel ile yapılan uygulamada 5 şahıs gözaltına alınırken, toplamda 9 bin 675 şahıs sorgulandı. Yapılan huzur ve güven uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 75 şahıs yakalandı. Uygulamada 3 gram metamfetamin, 11 adet tabanca mermisi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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