Bursa'da Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 75 Şahıs Yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. 356 personel ile yapılan uygulamada 5 şahıs gözaltına alınırken, toplamda 9 bin 675 şahıs sorgulandı. Yapılan huzur ve güven uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 75 şahıs yakalandı. Uygulamada 3 gram metamfetamin, 11 adet tabanca mermisi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - BURSA