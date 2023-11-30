Bursa'da Hırsızlık Şüphelileri Gözaltına Alındı

Bursa'da birçok hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada birçok çalıntı malzeme ele geçirildi.

Bursa'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polise başvuran bir kişi, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir binanın merdiven boşluğundan bisikletinin çalındığını belirtti.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıların O.G. (44), T.B. (47), R.B. (38) ve G.D. (39) olduğunu belirledi.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle Çelebi Mehmet Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Aramada, 27 bisiklet, 2 elektrikli bisiklet, 5 cep telefonu, 5 kırıcı delici ile çok sayıda matkap ele geçirildi.

Malzemelerden tespiti yapılanlar, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.