Bursa'da Hırsızlık Suçlusu 29 Yıl Hapis Cezası ile Yakalandı
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı hırsızlık suçundan toplam 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanan S.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Firari durumda olan S.G., düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 farklı hırsızlık suçundan toplam 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin 200 TL adli para cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Uzun süredir firari durumda olduğu belirtilen S.G.'nin, polis ekiplerinin takibi sonucu saklandığı yerin tespit edildiği ve düzenlenen operasyonla kısa sürede etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
