Haberler

Bursa'da Hırsızlık Operasyonu: 16 Yaşındaki Firari Yakalandı

Bursa'da Hırsızlık Operasyonu: 16 Yaşındaki Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otoparkta aracından çantası çalınan K.K.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri, 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki firariyi kovalamaca sonucu yakaladı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Bursa'da otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kovalamaca sonucu 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki firariyi yakaladı. Çalınan çanta ve içindeki laptop ile pasaport ise otluk alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını otoparka bırakan K.K., otopark görevlisinin uyarısı üzerine aracının başına geldi. Mağdur adam, sağ ön camın kırıldığını ve koltukta bulunan çantasının çalındığını fark etti. Çantada, laptop, pasaport ve yaklaşık 60 bin lira değerinde eşyalar bulunuyordu.

Yapılan kamera incelemesinde, şüphelilerin kırmızı renkli 3 tekerlekli motosikletle otoparka gelip araçları yokladığı, otomobil sahibine ait aracın camını kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Daha önce aynı motosikletin Yunuseli Mahallesi 295. Sokak'ta görüldüğünü tespit eden ekipler, bölgeye giderek zanlıların izini sürdü.

Polisi görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken tellere takılan zanlı hafif yaralanırken, yapılan sorgulamasında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca İstanbul ve İzmir'de farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından Osmangazi Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Polisin çalışmaları sonucu diğer 3 şüpheli de kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Çalınan çanta, laptop ve pasaport ise otluk alanda çöp konteynerinin yanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla olaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım

Bahçeli'den olay çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 43 yıllık tarım devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 43 yıllık dev firması konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.