Bursa'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tadilata giren bir dükkandan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan bir şekilde sandalye çaldı. Şüpheliler, rahat tavırlarla kaçarken olay anı saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da 2 şüpheli, sabah saatlerinde tadilata giren dükkandan hırsızlık yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 şüpheli, tadilata giren dükkandan sandalye çaldı. Rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları geldikleri motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa