Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

Bursa'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tadilata giren bir dükkandan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan bir şekilde sandalye çaldı. Şüpheliler, rahat tavırlarla kaçarken olay anı saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 2 şüpheli, sabah saatlerinde tadilata giren dükkandan hırsızlık yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 şüpheli, tadilata giren dükkandan sandalye çaldı. Rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları geldikleri motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.