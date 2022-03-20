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Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı Bursa'da demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.

Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.

Bursa'da iki hırsız çaldıkları malzemelerle kaçarken, vatandaşların durumu fark etmesine aldırış etmedi. Sonrasında yere devrilen malzemeleri tekrardan toparlayan hırsızlar gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.

Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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