Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı Bursa'da demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.
Demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya böyle yansıdı
BURSA - Bursa'da demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.
Bursa'da iki hırsız çaldıkları malzemelerle kaçarken, vatandaşların durumu fark etmesine aldırış etmedi. Sonrasında yere devrilen malzemeleri tekrardan toparlayan hırsızlar gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.