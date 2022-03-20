Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı - Haberler

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Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

Bursa'da acemi hırsızlar, girdikleri yerde mahsur kalınca demir korkulukları kırmaya çalıştı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da acemi hırsızlar, girdikleri yerde mahsur kalınca demir korkulukları kırmaya çalıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bir ikamete giren hırsızlar, girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı. Vatandaşların kendilerini fark ettiğini anlayan hırsızlar büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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