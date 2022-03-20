Bursa'da hırsızlar girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da acemi hırsızlar, girdikleri yerde mahsur kalınca demir korkulukları kırmaya çalıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bir ikamete giren hırsızlar, girdikleri yerden çıkamayınca demir korkulukları kırmaya çalıştı. Vatandaşların kendilerini fark ettiğini anlayan hırsızlar büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA