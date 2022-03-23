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Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mahsur kalan vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi Bursa'da Demirtaş barajı yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Mahsur kalan vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi

BURSA - Bursa'da Demirtaş barajı yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar alternatif dağ yollarına yönlendirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. Baraj yolunda toprak kayması sonucu yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü. Dev kayalar nedeniyle baraj yolu ulaşıma tamamen kapandı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar yolun kapandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları alternatif dağ yollarına yönlendirirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bursa'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Baraj, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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