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Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü

Bursa'da Hayvan Barınağında Katliam: Onlarca Köpek İlaçla Öldürüldü
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Bursa'nın Hamitler Hayvan Barınağı'nda onlarca köpeğin ilaçla öldürüldüğü iddiaları hayvanseverleri sokağa döktü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından barınak önünde toplanan yüzlerce kişi eylem yaptı. Hayvanseverler, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Bursa'da geçtiğimiz ay kent çöplüğüne çuvallar içinde öldürülmüş halde atılan onlarca köpek ile gündeme gelen Osmangazi Belediyesi'nde bu sefer Türkiye'ye örnek gösterilen Hamitler'deki Hayvan Barınağı'nda katliam yaşandı. Onlarca köpeğin ilaçla öldürüldüğü hayvan barınağı önünde dün gece toplanan yüzlerce hayvansever sabaha kadar nöbet tuttu. Görüntülerde köpeklerin barınak içinde ilaçla öldürüldüğü ve cansız bedenlerinin barınaktaki tel örgülerin arasında olması dikkat çekiyor. Öldürülen köpekler hafriyat kamyonu ile götürülüyor.

İddiaya göre, belediyeye ait Hamitler Hayvan Barınağı'nda ilaçla öldürülen köpekler, bir kamyona koyularak kent çöplüğüne atıldı. Durum üzerine çok sayıda hayvansever, Hamitler Hayvan Barınağı'nda eylem yaptı.

Bursa'da bir vatandaşın Hamitler Hayvan Barınağı'nda çektiği görüntülerde, hayvanlara kasti olarak 'T61' isimli ilacı verildiği, bundan dolayı da çok sayıda köpeğin öldüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bursa ve çevre illerden gelen hayvanseverler, Hamitler Hayvan Barınağı önünde protesto gerçekleştirdi. Hayvansever Onur Karaman, "Buradaki hayvansever arkadaşlarımızın uzun zamandır kulağına gelen bir duyum vardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı olan bu barınakta, sahipsiz canlara karşı kötü müdahale, hatta katliamların olduğuna dair iddialar vardı. Hayvansever arkadaşlarımız işin peşine düşerek durumu görüntülemeye çalıştı. Hiçbir şekilde bir bulguya rastlamadılar. An itibariyle sosyal medyaya yansıyan görüntülerle barınak içerisinde 'T61' denilen, kuşlarda ötenaziye yol açan ilacı, barınak çalışanları masum hayvanlara enjekte ediyorlar. Videolarda da bariz bir şekilde belli. Burada toplanan arkadaşlarımız yetkililerden hesap sormaya geldi. Görevleri yaşatmak olan veteriner hekimlerin, nasıl böyle bir vicdansızlığa büründüğünü anlamaya çalışıyorlar. Vicdanımızla baş başayız. Nefes dahi almakta zorlanıyoruz. Ankara, Yalova ve İzmir'de bulunan ve durumu gören hayvansever arkadaşlarımız buraya gelmeye başladı. Sorumluların bir an önce yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Bu olayı tüm açıklığıyla kamuoyuna açıklamaları lazım" dedi.

Hayvansever sabaha kadar Hamitler'deki barınak önünde nöbet tutarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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