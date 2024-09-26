Bursa'da Havaya Ateş Açan Magandalara Operasyon: 9 Tutuklama

Bursa'da havaya ateş açan magandalara yönelik eş zamanlı ve şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken; gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat mahallesi'nde 'havaya kalabalık grubun ateş açtığı' görüntüleri üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler 3 ay boyunca fiziki olarak takip edildi. Tespit edilen 9 şüphelinin evine, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda P.A., E.P, S.P., Ç.P., S.P., F.P., S.Y., Ş.P. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ateş açtıkları tabancalar yakalandı

Evlerin bir çok yerinde gizli bölmeler buldu. Evleri didik didik arayan ekipler 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 425 adet mermi, 5 adet kartuş, 250 gram virgina tütünü, 17 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 130 bin TL nakit para ve 5 adet sarjör ele geçirdi. Yakalama kararı verilen 9 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA