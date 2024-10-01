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Bursa'da Havaya Ateş Açan Maganda Gözaltına Alındı

Bursa'da Havaya Ateş Açan Maganda Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sokak üzerinde havaya defalarca ateş açan maganda polis tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan V.Ç., 'Silahı yeni aldım, denemek için sıktım' diyerek şaşkınlık yarattı.

Bursa'da sokak üzerinde havaya defalarca ateş açan maganda polis tarafından suç üstü yakalandı. Magandanın, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" demesi pes dedirtti.

Olay, önceki gece 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı sivil ekipler, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak havaya ateş açılması konularına yönelik çalışma yapan ekipler Hacivat Mahallesi'nde silah seslerinin duyulduğu sokağa gitti.

Polisi görünce dili tutuldu

Polis ekibi sokağa girdiğinde de havaya ateş açan maganda polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Gerekçesi pes dedirtti

Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan V.Ç. (30) gözaltına alındı. Şahıs, polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" diyerek pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Yıldırım 3-sayfa Güncel bursa Suç

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