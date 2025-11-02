Haberler

Bursa'da Havai Fişek Korkusu: Mahalleli Tedirgin Oldu

Bursa'da Havai Fişek Korkusu: Mahalleli Tedirgin Oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri, mahalle sakinlerini paniğe soktu. Güvenlik kameraları, otomobil ile gelen kişilerin havai fişek ateşlemesi anını kaydetti.

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Herkesin büyük telaş yaşadığı olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobil ile gelen koca koca adamlar, sokağın ortasına hazırladıkları havai fişekleri ateşe verip kaçtı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanların arasında yankılanan patlama sesleriyle sokağa dökülen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Bebeklerin ağladığı, çocukların korku dolu gözlerle etrafa baktığı, kadınların ise tedirgin olduğu olan güvenlik kameralarını inceleyince ortaya çıktı. Sokağa gelen 41 AGM 303 plakalı otomobilden inen koca koca adamlar, özellikle 3 bebeğin yaşadığı binanın önüne havai fişek düzeneğini ayarlaması dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, sokağa otomobil ile gelen 4 kişiden 2'si havai fişekleri yaktıktan sonra yeniden arabaya binip uzaklaştı. Mahalleli, benzer tehlikeli davranışların tekrarlanmaması için yetkililerden plakası ve kimlikleri belli olan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500



