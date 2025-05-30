Bursa'da Hatalı Sollama Sonucu Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Hatalı Sollama Sonucu Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil jandarma ekip minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil jandarma ekip minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Boyalıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli resmi minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, iki askeri personel yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yeri şeritle çevrildi. Cumhuriyet Savcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.