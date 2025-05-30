Bursa'da Hatalı Sollama Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Hatalı Sollama Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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İznik ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil, jandarma minibüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, iki jandarma personeli yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatalı sollama yapan otomobil jandarma ekibiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil jandarma ekip minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Boyalıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli resmi minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, iki askeri personel yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yeri şeritle çevrildi. Cumhuriyet Savcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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