Bursa'da Hastane Önünde Taxi Kazası: Bir Yaralı

Bursa'da Hastane Önünde Taxi Kazası: Bir Yaralı
Güncelleme:
Bursa Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, eşiyle hastaneye gelen Fırat B., yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B. yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Şehir Hastanesi önünde yaşandı. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B., yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir taksinin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Fırat B. baygınlık geçirdi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Fırat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında büyük panik yaşayan eşi ise çaresizce yardım bekledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

