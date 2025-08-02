Bursa'da Hasta Nakil Ambulansı Trafik Kazasına Karıştı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir hasta nakil ambulansı kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı, kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen, hasta nakil ambulansının karıştığı trafik kazası bir araç kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasındaki görüntüde kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı

Kaza, Orhangazi'de Göl Kavşağı'nda meydana gelmişti. Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesine getirmek üzere yola çıkan hasta nakil ambulansı Göl Kavşağı'nda bir kamyonetle çarpışmıştı. Kontrolden çıkan ambulans bahçe duvarını aşarak bahçeye uçup ağaca çarparak durabilmiş ve kazada 5 kişi yaralanmıştı.

O anlar araç kamerasında

Kaza anı ise kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç kırmızı ışıkta beklerken kontrolden çıkan ambulansın bahçeye uçtuğu anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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