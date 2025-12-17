Haberler

Hareket halindeki otomobil alev aldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hareket halindeki bir otomobilinin motor kısmı alev aldı. Sürücü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti, fakat alevler hızla yayılarak motor kısmını tamamen kül etti.

Bursa'da hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Vatandaşların seferber olduğu yangın, otomobilin motor kısmını küle çevirdi.

Olay, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanına çıkmak için ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Volkswagen marka otomobilini yolun kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevlerin bir anda çoğalmasıyla vatandaşlar da araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle destek olmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, otomobilin motor kısmı tamamen küle döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

