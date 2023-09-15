Bursa'da Harçlık Vermediği İçin Halasını Öldüren Genç Yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, harçlık vermediği için halasının ve babaannesinin boğazını keserek halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yiğit B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Harçlık vermediği için babaannesinin ve halasının boğazını keserek halasının ölümüne sebebiyet veren Yiğit B. (24), polis ekiplerince yakalandı. Yiğit B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa