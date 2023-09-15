Bursa'da Harçlık Vermediği İçin Halasını Öldüren Genç Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, harçlık vermediği için halasının ve babaannesinin boğazını keserek halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yiğit B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.