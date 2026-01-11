Haberler

Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. M.A. ve M.S. isimli şahıslar, çeşitli suçlardan aranıyordu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği ile Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.A. (31), Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (27) isimli şahıs ise Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

