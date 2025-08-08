Bursa'da 'Hanım Ağa' Çetesi Elebaşı Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamuoyunda "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Saadet Ş. (60), polis ekiplerince yakalandı. Suç örgütü kurma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saadet Ş., İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından sokakta yürürken gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

