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Bursa'da Hamur Yoğurma Makinesine Kolu Sıkışan Kadın Yaralandı

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İnegöl ilçesinde hamur yoğurma makinesine kolunu kaptıran kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda kolunu hamur yoğurma makinesine kaptıran kadın yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu bulvarında bulunan apartman meydana geldi. Zülayha Ş. (46) attığı hamurları makinede karmaya başladı. Makineye un atmak istediği sırada kadının kolu makineye sıkıştı. Olayı gören işyerindeki komşuları, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kadının sıkışan kolunu makineden çıkardı. Kurtarılan kadın Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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