Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İnegöl'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "neden köpeği öldürdünüz?" sorusuna cevap vermeyerek sessizliğini korudu. - BURSA

Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

Bursa'da hamile köpeği öldüren zanlı serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Av Tüfeği, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title