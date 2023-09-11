Bursa'da hamile kadının evinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen hamile kadın gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.E'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramada 1 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.