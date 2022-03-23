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Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması BURSA Bursa'da halk otobüsünde yolcular arasında maske tartışması diğer vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

BURSA Bursa'da halk otobüsünde yolcular arasında maske tartışması diğer vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, maske takan yolcular maske takmayan yolcuyla tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma bir süre devam ederken taraflardan birinin halk otobüsünden inmesinin ardından tartışma son buldu.

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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