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Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Kısa Sürede Yakalandı

Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Kısa Sürede Yakalandı
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Bursa'da bir halk otobüsünde gerçekleşen tartışma sonrası kadın yolcu, bir başka yolcu tarafından kalçasından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı 24 saat içinde yakaladı.

Bursa'da halk otobüsünde tartıştığı kadını kalçasından bıçaklayan saldırgan kayıplara karıştı. Harekete geçen polis, saldırganı kısa sürede yakalarken, yaralı kadın tedavi altına alındı.

Bursa'da 16 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde halk otobüsüne binen Gülay K. (38) otobüste bulunan yolcu M.K (58) ile sözlü tartışma yaşadı. Artan tansiyon sonrası ikili arasında arbede çıkınca M.K. yanında taşıdığı bıçakla Gülay K.'yi kalçasından bıçakladı. Otobüsten inen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Çekirge Devlet Hastanesine sevk ederken, polis kaçan saldırganın peşine düştü.

24 saat geçmeden bulundu

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerine gelen polis izlediği güvenlik kameraları sonrası kimliği tespit ettiği saldırganı adım adım takip ederek yakaladı. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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