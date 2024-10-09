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Bursa'da Halk Otobüsü Şoförü Direksiyon Başında Video İzledi

Bursa'da Halk Otobüsü Şoförü Direksiyon Başında Video İzledi
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Bursa'da bir halk otobüsü sürücüsü, direksiyon başındayken cep telefonundan video izleyerek yolcuları endişelendirdi. Yolcuların uyarılarına rağmen dikkatsizliğine devam eden sürücü, kazaya davetiye çıkaracak hareketleriyle dikkat çekti.

Bursa'da özel halk otobüsünde direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücünün o anları yolcuların kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün rahat hareketleri ise dikkat çekti.

Bursa'da bir halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken cep telefonundan video izleyip kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren şoförün rahat hareketleri dikkat çekerken, yolcuların uyarılarına rağmen şoför videoyu izlemeye devam etti ve bu durum otobüste gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Yolcular, şoförün dikkatsizliği karşısında endişe duyarken, herhangi bir kazaya yol açabilecek bu sorumsuz davranış büyük tepkiyle karşılandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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