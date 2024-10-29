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Bursa'da Halı Silkelerken Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Bursa'da Halı Silkelerken Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı
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İnegöl'de bir genç kız, terasta halı silkelerken düşerek ağır yaralandı. Olay, 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Genç, hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı silkelerken terastan düşen kız ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Hayrunnisa S. (16) terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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