Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı - Haberler

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Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

Bursa'da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı.

BURSA (İHA) - Bursa'da halı saha maçı oynayan bir kişi aniden fenalaştı. Takım arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle fenalaşan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, halı saha maçı yapan bir kişi aniden fenalaşarak yere düştü. Hemen takım arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. - BURSA

Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

Bursa'da halı sahada maç oynayan bir kişi aniden fenalaştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ambulans, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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