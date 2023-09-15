Bursa'da Halasını Bıçakla Öldüren Kişi Tutuklandı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde halasını bıçakla öldürüp babaannesini ağır yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde halası Safiye Vardar'ı (45) bıçakla öldürüp, babaannesi Sabriye B'yi de yaraladığı öne sürülen Yiğit B. (24), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada öldürülen Safiye Vardar'ın cenazesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi Demirtaş Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında yakınları tarafından Demirtaş Mezarlığı'na defnedildi.

Torunu tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Sabriye B'nin ise Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Olay

Yiğit B'nin, dün akşam saatlerinde Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde halası Safiye Vardar'ı (45) bıçakla öldürüp, babaannesi Sabriye B'yi de ağır yaraladığı iddia edilmişti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kaçan Yiğit B'yi, Panayır Mahallesi'nde yakalamıştı.