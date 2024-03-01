Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu, bazanın altında yakalandı

Hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, bazanın altında saklanırken yakalandı

BURSA - Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, evinde bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon sonrası "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ile herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarında hakkında toplamda 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.S. isimli şahıs, evinde bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Y.C.S.'nin ayrıca Tuz pazarı ve Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olaylarınında firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların devamında, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahsın ayrıca "uyuşturucu madde ticari yapma ve sağlama suçundan" hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ.'yi kıskıvrak yakaladı.

Aranan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.