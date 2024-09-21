Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Hakkında 24 Yıl Ceza Bulunan Şahıs, Polis Tarafından Tamirci Kılığında Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Şerafettin D., polis tarafından tamirci kılığına giren bir memur tarafından gözaltına alındı. Kaçmak için aile yanına giden şüpheli, aracının turbosunu tamir ettirmek üzere geldiği esnada yakalandı.

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli aracının turbosunu yaptırdığı sırada tamirci kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık' suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun Şerafettin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baraka, bağ evi yerlerde kalarak izini kaybettirdi

Hakkında yakalama kararını bildiği için uzun süredir kaçan Şerafettin D., İnegöl'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Ekipler, yapılan kamera çalışmalarında Şerafettin D.'nin ailesinin yanına giderek 16 KAC plakalı aracını alarak Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti.

Aracın turbosunu yaptırmak için gelmiş

Şerafettin D.'nin aracının bozuk turbosunu merkez Osmangazi ilçesi Beşyol'da bulunan bir tamirci dükkanına gelerek yaptıracağını öğrendi. Şahıs aracını bırakmaya geleceği sırada, ekipler tamirci dükkanının önünde kılıktan kılığa girerek Şerafettin D.'yi bekledi. Polislerden biri tamirci kılığına giderek Şerafettin D.'yi kıskıvrak yakaladı. Diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Şerafettin D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şerafettin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları

 Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Daltonlar çetesi için 6 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });