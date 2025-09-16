Haberler

Bursa'da Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafriyat kamyonu, dorseyi kaldırdığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Naim A. (54) yönetimindeki 16 KHJ 84 plakalı kamyon, yük boşaltmak için dorseyi kaldırdığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole yuvarlanan kamyon ters durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

Hamas'tan İsrail'in işgal harekatına tepki! Dünyaya bir çağrıları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.