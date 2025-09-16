Bursa'da Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafriyat kamyonu, dorseyi kaldırdığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Naim A. (54) yönetimindeki 16 KHJ 84 plakalı kamyon, yük boşaltmak için dorseyi kaldırdığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole yuvarlanan kamyon ters durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa