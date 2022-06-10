Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı - Haberler

Bursa'da hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Bursa'da çakıl yüklü kamyonu ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında Orhangazi- İznik Karayolu üzerinde Taşköprü yolu girişinde trafik kazası meydana geldi. S.A idaresindeki 41 AIJ 927 çakıl yüklü hafriyat kamyonu, H.S (60) idaresindeki 16 FAD 73 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle traktör kullanılamaz hala gelirken, olayda yararlanan olmadı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhangazi İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

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