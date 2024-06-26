Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Hafriyat Kamyonları ve Tırlarına Cezai İşlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hafriyat kamyon ve tırları, döküm sahası güzergahı dışına çıkarak ara sokaklarda tehlike yaratıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kurnaz şoförlere cezai işlem uygulandı.

Bursa'da yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için döküm sahası güzergahı dışına çıkan hafriyat kamyon ve tırları polisten kaçamadı. Ara sokak ve caddelerde tehlike saçan kimi sürücü aracının arızalı olduğunu kimisi de yolu bilmediği için bu yolu kullandığını söylese de cezadan kaçamadı.

Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi sakinleri hafriyat kamyon ve tırlarının döküm sahası güzergahlarından çıkarak ara sokaklara girdiği ve insanların canlarını ve mallarını tehlikeye attıklarını polise ihbar etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kayapa Mahallesi'nde UKOME kararına uymayarak hafriyat döküm sahası yolu dışında ara sokaklara girerek zamandan ve yakıttan tasarruf etmek isteyen kurnaz şoförler polisin kurduğu uygulama noktasına takıldı.

Kurulan uygulama noktasında ekipler hafriyat kamyonu ile tırları teker teker durdurdu. Kimi kamyonun arızalı olduğunu kimisi de ilk defa Bursa'ya geldiğini söylese de cezadan kaçamadı. Takograf, sürücü ehliyeti yeterliliği, çekicinin durumu ve branda gibi hususlar teker teker kontrol edildi. Kamyon ve tırların yasak olduğu caddeye giren ve bunun yanında çeşitli eksikleri çıkan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri halkın güven ve huzuru için bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title