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Bursa'da Hafif Ticari Araç Üst Geçide Çarptı

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Bursa'da bir hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada şans eseri yara almayan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin A. (32) eniştesine ait 16 BIU 11 plakalı hafif ticari araç ile Nilüfer istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki demir korkulukları aşıp üst geçidin direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Şans eseri sürücü kazada yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yaptığı tahkikat sonucunda sürücünün ehliyetsiz olduğunu öğrendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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