Haberler

Bursa'da Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Yaralı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarpıp yan döndü.

Kaza, Osmangazi ilçesinde saat 20.30 sıralarında Selamet Mahallesi 1'inci Ordulu Sokak'ta meydana geldi. M.A. idaresindeki 16 YBC 51 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan dönerken, içerde bulunan yolculardan biri yaralandı. Kazanın ardından sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uyguladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.