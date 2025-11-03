Bursa'da Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarpıp yan döndü.

Kaza, Osmangazi ilçesinde saat 20.30 sıralarında Selamet Mahallesi 1'inci Ordulu Sokak'ta meydana geldi. M.A. idaresindeki 16 YBC 51 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan dönerken, içerde bulunan yolculardan biri yaralandı. Kazanın ardından sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uyguladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA