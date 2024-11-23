Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: İki Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi'de İznik Yolu, Otoban kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şefik G. (75) idaresindeki 34 BLK 769 İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, otoban kavşağı yakınlarında yolun çift şeride dönüştüğü noktada orta refüje çıktı.

Trafik tabelalarına çarptı

Refüje fırlayan hafif ticari araç trafik tabelalarını devirerek durabildi. Kazada araç sürücüsü Şefik G. ile yanında yolcu olarak bulunan kızı Neşe G. (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. ilk müdahaleleri burada yapılan yaralı baba kız ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA