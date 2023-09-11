Bursa'da Gürültü Tartışması Kavgaya Dönüştü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan gürültü tartışması kavgaya dönüştü. Taşların sopaların konuştuğu kavgada yumruklar havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan gürültü tartışması kavgaya dönüştü. Taşların sopaların konuştuğu kavgada yumruklar havada uçuştu, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Milet Mahallesi'nde iki grup arasında gürültü sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Saldırganlar birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken vatandaşlar da durumu polise bildirdi. Güçlükle ayrılan kavga cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - BURSA