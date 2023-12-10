Bursa'da günübirlik ev ve araç firmalarına huzur uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi. Uygulama sonucunda 8 şahıs yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından günübirlik kiralanan ev ve araç firmalarına karşı huzur uygulaması düzenlendi. Yapılan huzur uygulamasına 324 personel katıldı. Uygulama çerçevesinde 14 günübirlik işleticisine ait 73 günübirlik ev ile 1 araç kiralama firması kontrol edilirken, 2 bin 971 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. - BURSA