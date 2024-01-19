Bursa'da gümrük kaçağı tütün mamulleri ticaretine operasyon: 1 kişi tutuklandı

Bursa'da gümrük kaçağı tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde gümrük kaçakçılarına karşı yaptığı operasyonda; 9 bin 570 adet elektronik sigara likidi, bin 20 adet elektronik sigara cihazı, 450 adet elektronik sigara aparatı, 369 adet elektronik sigara kartuşu ve 247 adet sıvı likit ele geçirirken, ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda M.G. isimli şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA