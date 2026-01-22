Haberler

Bursa'da gümrük kaçağı otomobil ticareti yapan şahıslara operasyon

Güncelleme:
Bursa'da gümrük kaçağı otomobil ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3,5 milyon TL değerinde 2 otomobil ele geçirildi. Operasyonda M.O. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da gümrük kaçağı otomobil ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, turistik kolaylıklar kapsamında yurt dışından getirilen ve belirli süre sonunda tekrar yurt dışına çıkarılması gereken araçların, kimlik bilgileri ve özellikleri değiştirilerek yurtiçi piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin tespitine yönelik İznik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda M.O. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2 adet otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
