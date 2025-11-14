Haberler

Bursa'da Gümrük Kaçağı Oto Kaçakçılığına Operasyon

Güncelleme:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı araç ticaretine yönelik düzenlediği operasyonla 11 ilde oto kaçakçılığı çetesine darbe vurdu. 19 araç ve 4 motosiklet ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı araç ticaretine büyük darbe vurdu. Aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen oto kaçakçılığı çetesine yönelik Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli yakalanırken, 19 araç ve 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimli şüphelilerin, yurtdışında kayıtlı araçları yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye'ye soktukları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, ülke içinde kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek "change" yapıp piyasaya sürdükleri belirlendi.

Bu tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.I. ve C.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı oto kaçakçılığına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini duyurdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
