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Bursa'da gökyüzünü toz kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da gökyüzünü toz kapladı Bursa'da etkili olan rüzgarla birlikte gökyüzü tozla kaplandı.

Bursa'da gökyüzünü toz kapladı

BURSA - Bursa'da etkili olan rüzgarla birlikte gökyüzü tozla kaplandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan rüzgar yerdeki tozları kaldırdı. Gökyüzünü kaplayan toz tabakası ve hortumu andıran görüntüler vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Meteoroloji, Bursa ve çevre illerde rüzgarın etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bursa'da gökyüzünü toz kapladı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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