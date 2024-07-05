Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Gökyüzünden Görülen Tanımlanamayan Parlak Cisim Merak Uyandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak cisim, vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi. Cismin meteor olduğu iddia edilirken, farklı şehirlerden de görüldü.

Bursa'da gökyüzünden görülen tanımlanamayan parlak cisim merak uyandırdı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden de görülen cisim Bursa'da vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa'da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, cismin "meteor" olduğu iddia edildi. Öte yandan, tanımlanamayan parlak cisim farklı şehirlerden de görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Uzay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title