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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'da bir turizm acentesi altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklulara sahte kimlik ve ikamet izin kartları düzenleyen 3 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında sahte belgeler ve çok miktarda nakit para ele geçirildi.

Bursa'da turizm acentesi altında yurt dışında yaşayan yabancı uyrukları kişilerin kimlik, ehliyet ve ikamet izin kartlarının kopyasını bastırıp, ders kitaplarının arasında kargo olarak Fransa'ya gönderen şüphelilere operasyon düzenlendi. Oturma izni almak için sahte evrak düzenleyen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler danışmanlık ve turizm acentesi altında faaliyet gösteren iş yerlerini yakından takibe aldı. Turizm acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara, yaşadıkları ülkelerin; kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde bastırarak bahse konu acenteler tarafından bir kargo ile yurt dışına gönderildiği tespit edildi. Paketlerin gönderildiği kargo şubesi ile irtibata geçen ekipler, ders notlarının arasına zarf içine konularak gizlemek suretiyle; çeşitli ülkelere ait kimlik kartı, sürücü kartı, ikamet izin kartı olmak üzere toplam 41 adet sahte kartı Fransa'ya gönderilmek üzereyken ele geçirdi.

Belirtilen paketleri kargo firmasına getiren şüphelilere ait 3 iş yeri ve ikametlerine yapılan operasyonda; A.K., A.K.E.A isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet gönderime hazır çeşitli ülkelere ait sahte kimlik belgesi, 3 adet bilgisayar kasası, 1 adet hard disk, 4 adet cep telefonu, muhtelif kargo ambalaj malzemeleri, 10 adet Arapça yazılı mühür ıstampa baskı materyali, 1 adet tablet, 1 adet para sayma manikası, çok sayıda Arapça yazılı doküman ve 14 bin 524 Amerikan Doları, 400 Euro, 5 bin 154 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan A.K., A.K.E.A. ve olaya aracı olan S.J. isimli 3 şahıs, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılığı Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Turizm Göçmen bursa Hukuk Suç

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