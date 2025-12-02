Haberler

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücüler ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenlerin, organizatörlerle anlaşarak İstanbul'dan İzmir'e taşındığı ve Avrupa'ya geçmeyi planladığı bildirildi.

Bursa'da polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahsı taşıyan araçları Kuzey Marmara Otoyolu ile Bursa- İzmir Otobanı kuzey gişelerinde durdurarak yakaladı. Yakalanan şahısların kimliksiz olanlar, vize ihlali yapanlar ve başka illerde kaydı bulunanlar olduğu belirlendi.

Operasyonda muhafaza altına alınan 8 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları, göçmenlerin kişi başı 10 bin lira ve 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaşarak İstanbul'dan İzmir'e taşındıklarını ortaya çıkardı. Kaçak göçmenlerin, İzmir üzerinden deniz yoluyla Yunanistan ve ardından Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları tespit edildi.

Göçmenleri taşıdığı belirlenen sürücüler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin bölgedeki denetim ve operasyonlarının artarak süreceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.