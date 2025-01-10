Bursa'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da göçmen kaçakçılarına karşı yapılan çalışmada organizatör 2 şüpheli yakalanırken, kaçak 11 göçmen ise sınır dışı edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu deşifre etmek ve failleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yakalanan 15 yabancı uyruklu şahsı gözaltına alan ekipler 11 göçmenin ülkeye yasa dışı girdiğini tespit etti. Şüphelilere iş vererek ve konaklama temin ederek göçmen kaçakçılığı yapan M.E., A.K. ve M.K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliden A.K. ve M.K.'yi yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, 11 göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - BURSA