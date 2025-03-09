Bursa'da Go Kart İle Trafikte Drift Atan Genç Olay Yarattı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir genç, go kart aracıyla trafiğe çıkarak huzurevi önünde drift attı. O anları kayda aldırarak sosyal medya hesabında paylaşan sürücü, 'Eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir' ifadelerini kullandı.
Bursa'da pistin yolunu şaşıran bir kişi, go kart aracıyla trafiğe çıkıp huzurevi önünde drift attı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücüsü, drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir genç, aldığı go kart aracıyla, pistin yolunu şaşırınca Görükle Egemenlik Caddesi'nde bulunan huzurevi önünde drift atıp tozu dumana kattı. Dakikalarca ilerleyen sürücü ve arkadaşları o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sürücü ise kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda 'eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir' ifadelerini kullandı. - BURSA