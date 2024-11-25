Bursa'da Gizli Buzlanma Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, daha sonra ise demir bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batın G. idaresindeki 34 BC 2690 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün idaresinden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Batın G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA