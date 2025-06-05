Bursa'da Giysi Kumbarasından Hırsızlık Anları Kamerada

Bursa'da Giysi Kumbarasından Hırsızlık Anları Kamerada
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, atık giysi dolaplarından hırsızlık yapan kişilerin canlarını hiçe sayarak dolapların içine girdiği anlar amatör kamera ile kaydedildi. Hırsızlar, dolap içindeki eşyaları dışarıda bekleyen arkadaşlarına verirken görüntülendi.

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da farklı noktalara kurulan ve vatandaşların kullanmadığı kıyafetleri depolayan atık giysi dolapları, hırsızların uğrak noktalarından oldu. Hırsızların, canlarını hiçe sayarak giysi dolabının içine girerek atık giysi dolabındaki eşyaları çaldığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin farklı noktalarına, vatandaşların kullanmadıkları giysileri toplamak için kurulan atık giysi dolaplarına dadanan hırsızlar, canlarını hiçe sayarak dolapların içine girdi. Dolap içindeki hırsız, beğendiği eşyaları dışarıda bekleyen arkadaşına verirken, arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı. Hırsızların o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TALI - 3.Sayfa
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